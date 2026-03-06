https://ria.ru/20260306/avtomobil-2078981663.html
Стало известно, какие подержанные автомобили выбирают россиянки
2026-03-06T13:00:00+03:00
авто, россия, общество
"СберАвто": Kia и Hyundai лидируют у россиянок по спросу среди подержанных машин
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Машины корейских марок Kia и Hyundai стали лидерами по спросу на подержанные автомобили среди россиянок в 2025 году, следует из исследования онлайн-потребления автомобилисток России, проведенного классифайдом "СберАвто", которое есть в распоряжении интернет-издания "Газета.ru"
.
"Наиболее популярной маркой у женщин среди автомобилей с пробегом стала Kia. На нее пришлось 11% всех покупок за 2025-й. Следом идут Hyundai (9%) и Lada (8,5%), которая в том году уступила лидерство и переместилась на третье место. В пятерку также вошли Toyota (8%) и Nissan (6%)", - говорится в исследовании.
При этом, как сообщает газета, несмотря на востребованность Hyundai и Kia, суммарно все же лидирую японские автомобили, а южнокорейские машины у женщин только на втором месте, следом идут немецкие, российские и китайские автомобили.
Также отмечается, что, помимо Hyundai Solaris и Kia Rio, спросом у женщин в 2025 году пользовались Lada Granta, Vesta, Volkswagen Polo, Ford Focus, Kia Ceed, Mazda 3, Opel Astra и Kia Sportage.