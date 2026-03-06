https://ria.ru/20260306/avto-2078935383.html
Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем
Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем - РИА Новости, 06.03.2026
Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем
Аварии, происходящие по вине женщин, чаще всего приводят к меньшим повреждениям, чем ДТП с участием мужчин, заявила руководитель отдела выплат по... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:20:00+03:00
2026-03-06T10:20:00+03:00
2026-03-06T10:20:00+03:00
росгосстрах
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838898160_0:0:2704:1521_1920x0_80_0_0_12da0812b2b6224521a675d27747df75.jpg
https://ria.ru/20260304/rossija-2078552651.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838898160_65:0:2093:1521_1920x0_80_0_0_be566776f575521a12e5d54c0e6d6dba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росгосстрах, общество, россия
Росгосстрах, Общество, Россия
Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем
Людмила Юсова: женщины реже попадают в серьезные ДТП
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Аварии, происходящие по вине женщин, чаще всего приводят к меньшим повреждениям, чем ДТП с участием мужчин, заявила руководитель отдела выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова.
"Мы давно заметили, что в среднем ущерб после страховых случаев у женщин меньше, чем у мужчин, в том числе и по чужой вине. Мужские аварии оказываются дороже из-за присущего сильному полу более рискового поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости, оценки погодных условий и ситуации", - сказала интернет-изданию "Лента.ру"
эксперт.
Юсова отметила, что по результатам анализа статистики обращений по страховым полисам наиболее частые ошибки женщин за рулем - неверная оценка габаритов машины и сложности с определением траектории движения соседних транспортных средств.
Кроме того, по словам эксперта, после аварий с участием женщин зачастую требуется лишь косметический ремонт автомобиля, тогда как ДТП, виновниками которых становятся мужчины, отличаются большей серьезностью.