Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем - РИА Новости, 06.03.2026
10:20 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/avto-2078935383.html
Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем
Аварии, происходящие по вине женщин, чаще всего приводят к меньшим повреждениям, чем ДТП с участием мужчин, заявила руководитель отдела выплат по...
росгосстрах, общество, россия
Росгосстрах, Общество, Россия
Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем

Людмила Юсова: женщины реже попадают в серьезные ДТП

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЖенщина за рулем автомобиля
Женщина за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Женщина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Аварии, происходящие по вине женщин, чаще всего приводят к меньшим повреждениям, чем ДТП с участием мужчин, заявила руководитель отдела выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова.
"Мы давно заметили, что в среднем ущерб после страховых случаев у женщин меньше, чем у мужчин, в том числе и по чужой вине. Мужские аварии оказываются дороже из-за присущего сильному полу более рискового поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости, оценки погодных условий и ситуации", - сказала интернет-изданию "Лента.ру" эксперт.
Юсова отметила, что по результатам анализа статистики обращений по страховым полисам наиболее частые ошибки женщин за рулем - неверная оценка габаритов машины и сложности с определением траектории движения соседних транспортных средств.
Кроме того, по словам эксперта, после аварий с участием женщин зачастую требуется лишь косметический ремонт автомобиля, тогда как ДТП, виновниками которых становятся мужчины, отличаются большей серьезностью.
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Хуснуллин рассказал о снижении смертности в ДТП в России
4 марта, 18:08
 
