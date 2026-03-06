Эксперт назвала главные ошибки мужчин и женщин за рулем

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Аварии, происходящие по вине женщин, чаще всего приводят к меньшим повреждениям, чем ДТП с участием мужчин, заявила руководитель отдела выплат по автострахованию "Росгосстраха" Людмила Юсова.

"Мы давно заметили, что в среднем ущерб после страховых случаев у женщин меньше, чем у мужчин, в том числе и по чужой вине. Мужские аварии оказываются дороже из-за присущего сильному полу более рискового поведения на дороге и фатальных ошибок в выборе скорости, оценки погодных условий и ситуации", - сказала интернет-изданию "Лента.ру" эксперт.

Юсова отметила, что по результатам анализа статистики обращений по страховым полисам наиболее частые ошибки женщин за рулем - неверная оценка габаритов машины и сложности с определением траектории движения соседних транспортных средств.