В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:05 06.03.2026
В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина
В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина - РИА Новости, 06.03.2026
В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина
Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского беспилотника на парковке коммерческого объекта в селе Сурково Белгородской области, сообщил... РИА Новости, 06.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина

Гладков: при взрыве дрона ВСУ в селе Сурково Белгородской области ранен мужчина

БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского беспилотника на парковке коммерческого объекта в селе Сурково Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В селе Сурково Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона на парковке коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение ноги. Бойцы "Орлана" оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригада СМП транспортирует пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.

По данным губернатора, в результате атак дронов в Шебекино повреждены пять грузовиков на парковке предприятия. В нескольких селах Шебекинского и Грайворонского округов беспилотники повредили частные дома, автомобили и коммерческие объекты. Инциденты также зафиксированы в Борисовском, Белгородском и Краснояружском округах, где пострадали инфраструктура и техника.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
