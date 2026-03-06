В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина

«

"В селе Сурково Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона на парковке коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение ноги. Бойцы "Орлана" оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригада СМП транспортирует пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.