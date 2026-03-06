В Белгородской области при взрыве дрона пострадал мужчина

БЕЛГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Мужчина получил осколочное ранение в результате взрыва украинского беспилотника на парковке коммерческого объекта в селе Сурково Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В селе Сурково Шебекинского округа в результате детонации FPV-дрона на парковке коммерческого объекта мужчина получил осколочное ранение ноги. Бойцы "Орлана" оказали ему первую медицинскую помощь. В настоящее время бригада СМП транспортирует пострадавшего в Шебекинскую ЦРБ. На месте атаки повреждены два автомобиля", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, в результате атак дронов в Шебекино повреждены пять грузовиков на парковке предприятия. В нескольких селах Шебекинского и Грайворонского округов беспилотники повредили частные дома, автомобили и коммерческие объекты. Инциденты также зафиксированы в Борисовском, Белгородском и Краснояружском округах, где пострадали инфраструктура и техника.
