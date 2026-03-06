Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 06.03.2026 (обновлено: 16:03 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/ataka-2079054738.html
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN - РИА Новости, 06.03.2026
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN
Под атаку США и Израиля попал один из жилых районов в Тегеране, могут быть жертвы и пострадавшие, сообщил телеканал SNN. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:59:00+03:00
2026-03-06T16:03:00+03:00
сша
в мире
тегеран (город)
израиль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078658861_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_ee6f0cb7cfed102c54461181041b501a.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078874244.html
сша
тегеран (город)
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078658861_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_d244d6788fc95aa8285d1f0d326e10fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, тегеран (город), израиль, военная операция сша и израиля против ирана
США, В мире, Тегеран (город), Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN

SNN: под атаку США и Израиля попал жилой район Тегерана, могут бить жертвы

© REUTERS / Majid KhahiСпасатели несут пострадавшего в результате авиаудара по Тегерану, Иран
Спасатели несут пострадавшего в результате авиаудара по Тегерану, Иран - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Majid Khahi
Спасатели несут пострадавшего в результате авиаудара по Тегерану, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 6 мар - РИА Новости. Под атаку США и Израиля попал один из жилых районов в Тегеране, могут быть жертвы и пострадавшие, сообщил телеканал SNN.
По его данным, под удар попали районы улицы Ираншахр, расположенные на севере Тегерана, спасатели в настоящий момент занимаются извлечением тел погибших из-под завалов, а также вызволением возможных пострадавших.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Голливуда недостаточно: для войны с Ираном США использовали новое оружие
Вчера, 08:00
 
СШАВ миреТегеран (город)ИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала