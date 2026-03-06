https://ria.ru/20260306/ataka-2079054738.html
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN
Под атаку США и Израиля попал один из жилых районов в Тегеране, могут быть жертвы и пострадавшие, сообщил телеканал SNN. РИА Новости, 06.03.2026
США и Израиль атаковали жилой район Тегерана, сообщает SNN
SNN: под атаку США и Израиля попал жилой район Тегерана, могут бить жертвы