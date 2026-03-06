https://ria.ru/20260306/ataka-2078911526.html
ВСУ атаковали магазин в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ атаковали магазин в Херсонской области, есть погибшие - РИА Новости, 06.03.2026
ВСУ атаковали магазин в Херсонской области, есть погибшие
Два мирных жителя погибли при атаке украинских беспилотников на очередь у магазина в Алешках, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T07:24:00+03:00
2026-03-06T07:24:00+03:00
2026-03-06T08:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_0:60:3536:2048_1920x0_80_0_0_7f4294368a6d407cd2bd494203e0e685.jpg
https://ria.ru/20260225/kherson-2076762723.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052677563_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_3fa29d3a7a1e580a72438ac46eb336fd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ атаковали магазин в Херсонской области, есть погибшие
Два человека погибли при атаке дронов ВСУ на магазин в Алешках