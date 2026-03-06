Рейтинг@Mail.ru
Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы - РИА Новости, 06.03.2026
03:57 06.03.2026
Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы
Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы - РИА Новости, 06.03.2026
Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы
Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были... РИА Новости, 06.03.2026
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
россия
2026
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество
Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

РИА Новости: артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
Магазин одежды Incity - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Юрист рассказал, грозит ли штраф бренду с регистрацией на иностранном языке
4 марта, 21:49
"Предметных разъяснений Роспотребнадзора о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует", - рассказала Акиншина.
Эксперт добавила, что такой риск может возникать, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда.
"Некоторые исполнители заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки - они есть, например, у L'One, Feduk и MOT", - заключила Акиншина.
Неоновая вывеска - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
В России ограничили использование иностранных слов
1 марта, 02:41
 
