Российским артистам могут запретить использовать иностранные псевдонимы

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Российским артистам могут запретить использовать свои иноязычные псевдонимы, в том числе для производства мерча, если они по состоянию на 1 марта не были зарегистрированы в Роспатенте, сообщила РИА Новости генеральный директор компании "Онлайн Патент" Алина Акиншина.
В России
с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
"Предметных разъяснений Роспотребнадзора
о применении новой нормы к таким ситуациям пока нет. Однако по общему смыслу закона риск для артистов, использующих англоязычные псевдонимы без регистрации товарного знака, теоретически существует", - рассказала Акиншина.
Эксперт добавила, что такой риск может возникать, например, при продаже мерча с именем артиста, продаже билетов или ведении сайта, где используется англоязычное сценическое имя как элемент бренда.
"Некоторые исполнители заранее регистрируют сценические имена как товарные знаки - они есть, например, у L'One, Feduk и MOT", - заключила Акиншина.