ВС России освободили Сосновое в ДНР
Российские военные освободили поселок Сосновое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:25:00+03:00
2026-03-06T12:25:00+03:00
2026-03-06T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
яровое
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
донецкая народная республика
яровое
2026
