ВС России освободили Сосновое в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 06.03.2026 (обновлено: 14:14 06.03.2026)
ВС России освободили Сосновое в ДНР
ВС России освободили Сосновое в ДНР
Российские военные освободили поселок Сосновое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.03.2026
ВС России освободили Сосновое в ДНР

ВС РФ освободили Сосновое в ДНР

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Российские военные освободили поселок Сосновое в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки "Запад" <...> 5 марта установили контроль над населенным пунктом Сосновое", — говорится в сводке.
За неделю армия также освободила поселки Дробышево и Яровая, напомнили в ведомстве.
Потери ВСУ за этот промежуток времени составили более 1280 боевиков, 24 ББМ, 139 автомобилей, 21 орудие полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 23 хранилища снарядов.
