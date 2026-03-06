https://ria.ru/20260306/armenija-2079093733.html
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна - РИА Новости, 06.03.2026
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна
Палата адвокатов Армении сообщила в пятницу о задержании члена палаты Рубена Акопяна, который входит в команду адвокатов предпринимателя, владельца компании... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T18:01:00+03:00
2026-03-06T18:01:00+03:00
2026-03-06T18:01:00+03:00
в мире
армения
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg
https://ria.ru/20260117/sud-2068470349.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_247:0:1161:686_1920x0_80_0_0_43f0714c9218990ba78220f21919cf71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна
Палата адвокатов Армении сообщила о задержании одного из адвокатов Карапетяна
ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Палата адвокатов Армении сообщила в пятницу о задержании члена палаты Рубена Акопяна, который входит в команду адвокатов предпринимателя, владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна.
"Сообщаем, что задержание члена совета Палаты адвокатов Армении
, адвоката Рубена Акопяна находится в центре нашего внимания. Палата находится в непосредственной связи с защитой Рубена Акопяна. Обсуждаются круг действий, направленных на защиту адвоката, и последующие шаги", - говорится в заявлении палаты.
Там же отмечается, что согласно закону "Об адвокатуре", задачами Палаты адвокатов являются защита прав и законных интересов своих членов во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, а также в суде.
О причинах задержания Акопяна не сообщается.
Самвел Карапетян
находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви
. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.