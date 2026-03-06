В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна

ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Палата адвокатов Армении сообщила в пятницу о задержании члена палаты Рубена Акопяна, который входит в команду адвокатов предпринимателя, владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна.

Там же отмечается, что согласно закону "Об адвокатуре", задачами Палаты адвокатов являются защита прав и законных интересов своих членов во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, а также в суде.