В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна - РИА Новости, 06.03.2026
18:01 06.03.2026
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна
в мире, армения, самвел карапетян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь
В Армении задержали одного из адвокатов Карапетяна

ЕРЕВАН, 6 мар – РИА Новости. Палата адвокатов Армении сообщила в пятницу о задержании члена палаты Рубена Акопяна, который входит в команду адвокатов предпринимателя, владельца компании "Ташир Групп" Самвела Карапетяна.
"Сообщаем, что задержание члена совета Палаты адвокатов Армении, адвоката Рубена Акопяна находится в центре нашего внимания. Палата находится в непосредственной связи с защитой Рубена Акопяна. Обсуждаются круг действий, направленных на защиту адвоката, и последующие шаги", - говорится в заявлении палаты.
Там же отмечается, что согласно закону "Об адвокатуре", задачами Палаты адвокатов являются защита прав и законных интересов своих членов во взаимоотношениях с государственными органами, органами местного самоуправления и организациями, а также в суде.
О причинах задержания Акопяна не сообщается.
Самвел Карапетян находился в заключении с 18 июня 2025 года. Защита считает, что он подвергается политическому преследованию за поддержку Армянской апостольской церкви. Тридцатого декабря его перевели под домашний арест.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Суд в Армении отменил запрет Карапетяну на публичные выступления
17 января, 09:46
 
В миреАрменияСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковь
 
 
