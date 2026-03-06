"ЦСКА Арена" подтвердила, что концерты рэпера Flo Rida не состоятся

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-служба площадки "ЦСКА Арена" подтвердили РИА Новости, что концерты американского исполнителя Flo Rida (Трэмара Дилларда) не состоятся 8 и 9 марта в связи с переносом.

"Было официальное сообщение от организаторов, что концерты переносятся на май. Концерты 8 и 9 марта на нашей площадке не состоятся", - заявили в пресс-службе площадки.