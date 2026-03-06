Рейтинг@Mail.ru
"ЦСКА Арена" подтвердила, что концерты рэпера Flo Rida не состоятся - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/arena-2079053499.html
"ЦСКА Арена" подтвердила, что концерты рэпера Flo Rida не состоятся
"ЦСКА Арена" подтвердила, что концерты рэпера Flo Rida не состоятся - РИА Новости, 06.03.2026
"ЦСКА Арена" подтвердила, что концерты рэпера Flo Rida не состоятся
Пресс-служба площадки "ЦСКА Арена" подтвердили РИА Новости, что концерты американского исполнителя Flo Rida (Трэмара Дилларда) не состоятся 8 и 9 марта в связи... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T15:53:00+03:00
2026-03-06T15:53:00+03:00
москва
краснодар
новосибирск
youtube
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861968884_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_590cfe8a48547d8fe874555610d9ad90.jpg
https://ria.ru/20260304/slava-2078559466.html
москва
краснодар
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861968884_239:0:2906:2000_1920x0_80_0_0_03afc1958941185ec00fa05970393f1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, краснодар, новосибирск, youtube
Москва, Краснодар, Новосибирск, YouTube
"ЦСКА Арена" подтвердила, что концерты рэпера Flo Rida не состоятся

РИА Новости: концерты рэпера Flo Rida 8 и 9 марта не состоятся

© Joe Cavaretta/South Florida Sun-SentinelРэпер Flo Rida
Рэпер Flo Rida - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Joe Cavaretta/South Florida Sun-Sentinel
Рэпер Flo Rida. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Пресс-служба площадки "ЦСКА Арена" подтвердили РИА Новости, что концерты американского исполнителя Flo Rida (Трэмара Дилларда) не состоятся 8 и 9 марта в связи с переносом.
Пятикратный номинант на Grammy должен был выступить 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве. Кроме того, в рамках российского турне были запланированы концерты в Краснодаре и Новосибирске.
"Было официальное сообщение от организаторов, что концерты переносятся на май. Концерты 8 и 9 марта на нашей площадке не состоятся", - заявили в пресс-службе площадки.
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
Певица Слава - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Слава отменила гастрольный тур после скандала на концерте в Пензе
4 марта, 18:36
 
МоскваКраснодарНовосибирскYouTube
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала