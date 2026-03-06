https://ria.ru/20260306/araviya-2078893953.html
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты - РИА Новости, 06.03.2026
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты
Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили три баллистических ракеты, запущенные по военной авиабазе принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:46:00+03:00
2026-03-06T02:46:00+03:00
2026-03-06T02:46:00+03:00
саудовская аравия
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078817550_0:195:3296:2048_1920x0_80_0_0_a005d36caef48fe64f893e8c17d69b86.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078803567.html
саудовская аравия
эр-рияд (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078817550_63:0:2794:2048_1920x0_80_0_0_72649465e6868e2511bbfbddb972636d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саудовская аравия, эр-рияд (город), военная операция сша и израиля против ирана, в мире
Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты
ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, направленные на авиабазу принца Султана