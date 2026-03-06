Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты - РИА Новости, 06.03.2026
02:46 06.03.2026
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты
саудовская аравия
эр-рияд (город)
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
саудовская аравия
эр-рияд (город)
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили три баллистические ракеты

ПВО Саудовской Аравии сбила три ракеты, направленные на авиабазу принца Султана

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбили три баллистических ракеты, запущенные по военной авиабазе принца Султана к юго-востоку от Эр-Рияда, сообщило министерство обороны королевства.
"Силы ПВО королевства Саудовская Аравия отразили атаку на авиабазу принца Султана, уничтожив три баллистические ракеты", - говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.
Иранский ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
"Полностью рухнет". СМИ раскрыли роковую ошибку США при атаке на Иран
Саудовская Аравия Эр-Рияд (город) Военная операция США и Израиля против Ирана В мире
 
 
