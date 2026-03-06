https://ria.ru/20260306/aravija-2078900061.html
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией, где расположены нефтегазовые предприятия. РИА Новости, 06.03.2026
Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник в небе над Восточной провинцией