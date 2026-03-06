Рейтинг@Mail.ru
06.03.2026
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника
04:07 06.03.2026
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника
Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией, где расположены нефтегазовые предприятия. РИА Новости, 06.03.2026
в мире
саудовская аравия
восточная провинция (саудовская аравия)
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Новости
Минобороны Саудовской Аравии сообщило об уничтожении беспилотника

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили беспилотник в небе над Восточной провинцией

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Nicholas MartinezАмериканская военная база Дженкинс в Королевстве Саудовская Аравия
ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотника в небе над Восточной провинцией, где расположены нефтегазовые предприятия.
"Беспилотник был перехвачен и уничтожен в небе над Восточной провинцией", - говорится в сообщении саудовского оборонного ведомства, опубликованном в соцсети X.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
