Врач назвала опасную погоду при аллергии на пыльцу

"Чем более прохладная и сырая погода, тем пыльца меньше производится и быстрее оседает на земле. Также дожди на непродолжительное время очищают воздух от пыльцы. Если же на улице жарко, солнечно и ветрено, пыльца будет не только выделяться больше, но и подниматься с земли и оседать на одежде, волосах и на незащищенных слизистых человека, что будет сопровождаться более сильными симптомами", - объяснила специалист.