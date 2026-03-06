https://ria.ru/20260306/allergolog-2078905402.html
Врач назвала опасную погоду при аллергии на пыльцу
Врач назвала опасную погоду при аллергии на пыльцу - РИА Новости, 06.03.2026
Врач назвала опасную погоду при аллергии на пыльцу
Жаркая, солнечная и ветреная погода способствует большему выделению пыльцы, провоцируя более выраженные симптомы аллергии, рассказала РИА Новости
Врач назвала опасную погоду при аллергии на пыльцу
ТУЛА, 6 мар - РИА Новости. Жаркая, солнечная и ветреная погода способствует большему выделению пыльцы, провоцируя более выраженные симптомы аллергии, рассказала РИА Новости аллерголог-иммунолог Научно-исследовательского клинического института детства Алена Бондаренко.
"Чем более прохладная и сырая погода, тем пыльца меньше производится и быстрее оседает на земле. Также дожди на непродолжительное время очищают воздух от пыльцы. Если же на улице жарко, солнечно и ветрено, пыльца будет не только выделяться больше, но и подниматься с земли и оседать на одежде, волосах и на незащищенных слизистых человека, что будет сопровождаться более сильными симптомами", - объяснила специалист.
По словам врача, наиболее активное пыление происходит в утренние часы. Поэтому идеальным временем для прогулок для людей с поллинозом (пыльцевой аллергией) являются день или вечер, особенно после дождя.
Бондаренко подчеркнула, что для планирования повседневной активности важно ориентироваться на локальные прогнозы концентрации пыльцы - карты и календари цветения, которые ежедневно обновляются с учетом данных по конкретному региону.