Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта

ТУЛА, 6 мар - РИА Новости. Мимозы, подсолнухи и хризантемы не стоит дарить из-за выделения пыльцы, которая может спровоцировать аллергическую реакцию, рассказал РИА Новости аллерголог-иммунолог Олег Кривцун.

По словам специалиста, для большинства людей, страдающих от сезонной аллергии, садовые цветы не представляют серьезной угрозы. Главный враг аллергика - это ветроопыляемые растения, пыльца которых витает в воздухе.

"В первую очередь, нас интересуют в качестве аллергена ветроопыляемые растения - это все семейство березовых: береза, ольха, дуб и другие. Если же говорить про насекомоопыляемые растения, то есть цветы, здесь в большинстве случаев реакции не опасны. Их пыльца тяжелая, она не создает пыльцевое облако и не распространяется по дому", - пояснил Кривцун.

Однако, чтобы полностью исключить риск, медик советует отдавать предпочтение растениям с мелкими пестиками или черенками, которые не осыпаются. Это предотвратит случайное попадание пыльцы в воздух.