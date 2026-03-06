https://ria.ru/20260306/allergolog-2078890471.html
Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
Мимозы, подсолнухи и хризантемы не стоит дарить из-за выделения пыльцы, которая может спровоцировать аллергическую реакцию, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T02:08:00+03:00
2026-03-06T02:08:00+03:00
2026-03-06T02:09:00+03:00
здоровье - общество
общество
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775531473_0:295:3022:1994_1920x0_80_0_0_d33246b3b6408cda71df7410a87d79b3.jpg
https://ria.ru/20260304/rozy-2078571530.html
https://ria.ru/20260305/otkrytki-na-8-marta-2078588224.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775531473_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_5596c0b7093f69b4d631195f0a643ae0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, международный женский день
Здоровье - Общество, Общество, Международный женский день
Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
РИА Новости: Кривцун посоветовал не дарить мимозы, подсолнухи и хризантемы
ТУЛА, 6 мар - РИА Новости. Мимозы, подсолнухи и хризантемы не стоит дарить из-за выделения пыльцы, которая может спровоцировать аллергическую реакцию, рассказал РИА Новости аллерголог-иммунолог Олег Кривцун.
По словам специалиста, для большинства людей, страдающих от сезонной аллергии, садовые цветы не представляют серьезной угрозы. Главный враг аллергика - это ветроопыляемые растения, пыльца которых витает в воздухе.
"В первую очередь, нас интересуют в качестве аллергена ветроопыляемые растения - это все семейство березовых: береза, ольха, дуб и другие. Если же говорить про насекомоопыляемые растения, то есть цветы, здесь в большинстве случаев реакции не опасны. Их пыльца тяжелая, она не создает пыльцевое облако и не распространяется по дому", - пояснил Кривцун.
Однако, чтобы полностью исключить риск, медик советует отдавать предпочтение растениям с мелкими пестиками или черенками, которые не осыпаются. Это предотвратит случайное попадание пыльцы в воздух.
"В основном безопасны розы, гортензии, тюльпаны. При этом с осторожностью нужно дарить подсолнухи, хризантемы и мимозы. У них пыльца легче и может крошиться", - заключил аллерголог-иммунолог.