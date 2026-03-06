Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лечить сезонную аллергию можно либо с помощью специальной терапии, либо борясь с симптомами с помощью антигистаминных препаратов, которые можно начинать пить за пять дней до начала цветения, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", заместитель главврача по медицинской части Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по аллергологии и иммунологии Галина Светлова.

"Есть два метода лечения пыльцевой аллергии. Первый - это симптоматическая терапия... Второй вариант лечения, основной, который может изменить течение болезни и улучшить прогноз, - это аллерген-специфическая иммунотерапия... Если говорить о нынешнем годе, те пациенты, которые не успели начать иммунотерапию, сейчас могут только приобрести фармпрепараты", - сообщила Светлова.

Она отметила, что антигистаминные лекарства нужно принимать в течение всего сезона цветения аллергена. "Так, например, антигистаминные препараты нужно начать принимать за 2-5 дней до того, как предполагается сезон цветения", - обратила внимание врач.

При этом сезон цветения растений обычно начинается после 20 апреля, однако бывают более ранние периоды, но "заранее предсказать, какой будет год, невозможно", добавила аллерголог.

Врач объяснила, что антигистаминные препараты бывают не только для внутреннего применения, но и в виде назальных спреев и глазных капель. Назначать их должен специалист. Также стоит использовать барьерные спреи для носа, которые не дают пыльце прикрепляться к слизистой носа, благодаря чему можно предупредить запуск всего механизма аллергических реакций.

Что касается аллерген-специфической иммунотерапии, она отметила, что сейчас препараты для нее безопасны и хорошо изучены. Прежде всего, таким методом лечат аллергии на пыльцу растений или на бытовую пыль и клещей домашней пыли. При этом аллергию на пищевые продукты таким методом как правило не лечат, поскольку "истинная пищевая аллергия встречается не так часто", так как это может быть перекрестная реакция, как, например, аллергия на абрикосы, черешню или яблоки у людей с аллергией на пыльцу деревьев.

"Часто спрашивают, можно ли лечиться от аллергии на шерсть и эпидермис животных, чтобы потом заводить питомцев. Ответ аллерголога - нет, поскольку если будет постоянный контакт с шерстью животного, то аллергия может появиться вновь", - обратила внимание врач.