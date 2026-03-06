Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/allergiya-2078901865.html
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной - РИА Новости, 06.03.2026
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной
Лечить сезонную аллергию можно либо с помощью специальной терапии, либо борясь с симптомами с помощью антигистаминных препаратов, которые можно начинать пить за РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T04:35:00+03:00
2026-03-06T04:35:00+03:00
здоровье - общество
самарская область
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_0:40:2000:1165_1920x0_80_0_0_c07f046f07635efc3189c0db9588ed50.jpg
https://ria.ru/20260306/allergolog-2078890471.html
https://ria.ru/20250322/allergiya-2006617172.html
https://ria.ru/20250424/vrach-2013078343.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/90755/49/907554949_199:0:1803:1203_1920x0_80_0_0_7cf8b8de3c40ccfb4ed19d1e79aed55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, самарская область, международный женский день
Здоровье - Общество, Самарская область, Международный женский день
Врач рассказала, как справиться с аллергией этой весной

РИА Новости: антигистаминные препараты надо начинать пить еще до цветения

© Fotolia / cat_111Таблетки
Таблетки - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Fotolia / cat_111
Таблетки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Лечить сезонную аллергию можно либо с помощью специальной терапии, либо борясь с симптомами с помощью антигистаминных препаратов, которые можно начинать пить за пять дней до начала цветения, рассказала РИА Новости эксперт рынка НТИ "Хелснет", заместитель главврача по медицинской части Клиник СамГМУ, главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по аллергологии и иммунологии Галина Светлова.
"Есть два метода лечения пыльцевой аллергии. Первый - это симптоматическая терапия... Второй вариант лечения, основной, который может изменить течение болезни и улучшить прогноз, - это аллерген-специфическая иммунотерапия... Если говорить о нынешнем годе, те пациенты, которые не успели начать иммунотерапию, сейчас могут только приобрести фармпрепараты", - сообщила Светлова.
Мимоза - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Аллерголог рассказал, какие цветы не стоит дарить на 8 Марта
02:08
Она отметила, что антигистаминные лекарства нужно принимать в течение всего сезона цветения аллергена. "Так, например, антигистаминные препараты нужно начать принимать за 2-5 дней до того, как предполагается сезон цветения", - обратила внимание врач.
При этом сезон цветения растений обычно начинается после 20 апреля, однако бывают более ранние периоды, но "заранее предсказать, какой будет год, невозможно", добавила аллерголог.
Врач объяснила, что антигистаминные препараты бывают не только для внутреннего применения, но и в виде назальных спреев и глазных капель. Назначать их должен специалист. Также стоит использовать барьерные спреи для носа, которые не дают пыльце прикрепляться к слизистой носа, благодаря чему можно предупредить запуск всего механизма аллергических реакций.
Что касается аллерген-специфической иммунотерапии, она отметила, что сейчас препараты для нее безопасны и хорошо изучены. Прежде всего, таким методом лечат аллергии на пыльцу растений или на бытовую пыль и клещей домашней пыли. При этом аллергию на пищевые продукты таким методом как правило не лечат, поскольку "истинная пищевая аллергия встречается не так часто", так как это может быть перекрестная реакция, как, например, аллергия на абрикосы, черешню или яблоки у людей с аллергией на пыльцу деревьев.
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Врач назвала редкие симптомы, которые могут говорить о сезонной аллергии
22 марта 2025, 03:27
"Часто спрашивают, можно ли лечиться от аллергии на шерсть и эпидермис животных, чтобы потом заводить питомцев. Ответ аллерголога - нет, поскольку если будет постоянный контакт с шерстью животного, то аллергия может появиться вновь", - обратила внимание врач.
Она подытожила, что иммунотерапия от аллергии проводится несколько лет, и после окончания полного курса симптомы аллергии минимизируются или полностью исчезают. Однако если человек аллергик, ему всю жизнь нужно обеспечивать себе гипоаллергенный быт, избегать прямых и массивных контактов с пыльцой, с домашней пылью, не заводить домашних животных. "Не бывает аллергии на какой-то один компонент. Если у человека аллергическая иммунная конституция, то спектр сенсибилизации в течение жизни может распространяться", - обратила внимание Светлова.
Аллергия у мужчины - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Врач рассказала об опасных последствиях аллергии
24 апреля 2025, 02:48
 
Здоровье - ОбществоСамарская областьМеждународный женский день
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала