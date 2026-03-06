Житинкин пожелал Безрукову терпения на должности худрука МХАТ

"Очень логичное назначение. Единственное, я ему желаю терпения. Потому что сейчас МХАТ им. Горького с творческой точки зрения не в лучшей форме, там огромные проблемы с труппой. Хотя техническая часть сейчас замечательная", - сказал РИА Новости режиссер.

"Я помню, как был расстроен Олег Табаков, когда он (Безруков - ред.) вдруг сказал, что уходит из "Табакерки". Он хотел тогда возглавить областной театр, потом возглавил Губернский. Я сказал Табакову: "Вы знаете, Олег Павлович, сейчас все ваши птицы вылетают, и они пойдут вверх". Я как в воду глядел", - отметил артист.