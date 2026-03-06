ООН назвала число жертв в Афганистане из-за конфликта с Пакистаном

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Не менее 56 мирных жителей погибли, 129 человек пострадали в Афганистане с начала конфликта с Пакистаном, сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
"С позднего вечера 26 февраля по 5 марта 2026 года UNAMA зафиксировала по меньшей мере 185 потерь среди гражданского населения в Афганистане: 56 человек были убиты, 129 ранены", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте ведомства в X.
Как отмечается в заявлении, большая часть погибших и пострадавших (55%) - это женщины и дети.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
