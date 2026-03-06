Рейтинг@Mail.ru
ООН назвала число жертв в Афганистане из-за конфликта с Пакистаном - РИА Новости, 06.03.2026
12:53 06.03.2026 (обновлено: 12:56 06.03.2026)
ООН назвала число жертв в Афганистане из-за конфликта с Пакистаном
Не менее 56 мирных жителей погибли, 129 человек пострадали в Афганистане с начала конфликта с Пакистаном, сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA). РИА Новости, 06.03.2026
в мире, пакистан, афганистан, оон, вооруженные столкновения на границе афганистана и пакистана
В мире, Пакистан, Афганистан, ООН, Вооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
ООН назвала число жертв в Афганистане из-за конфликта с Пакистаном

В Афганистане с начала конфликта с Пакистаном погибли не менее 56 мирных жителей

© REUTERS / StringerВооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном
Вооруженные члены организации Талибан в Афганистане возле границы с Пакистаном - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Stringer
Вооруженные члены организации "Талибан" в Афганистане возле границы с Пакистаном. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Не менее 56 мирных жителей погибли, 129 человек пострадали в Афганистане с начала конфликта с Пакистаном, сообщила Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA).
"С позднего вечера 26 февраля по 5 марта 2026 года UNAMA зафиксировала по меньшей мере 185 потерь среди гражданского населения в Афганистане: 56 человек были убиты, 129 ранены", - говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте ведомства в X.
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Афганистан заявил об ударах по военным базам в Пакистане
2 марта, 09:03
Как отмечается в заявлении, большая часть погибших и пострадавших (55%) - это женщины и дети.
Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда - непризнанной Кабулом границы между двумя государствами - в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан, в свою очередь, заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.
Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.
Вид на Кабул, Афганистан - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Афганистан и Пакистан не заинтересованы в конфликте, заявил эксперт
27 февраля, 18:43
 
В миреПакистанАфганистанООНВооруженные столкновения на границе Афганистана и Пакистана
 
 
