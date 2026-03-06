https://ria.ru/20260306/aeroport-2078990060.html
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах
ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Сотрудник аэропорта Дубая рассказал РИА Новости об обстановке в терминалах на фоне текущей ситуации в регионе.
По его словам, обстановка спокойная, регистрация проходит в обычном режиме, однако есть некоторые изменения в работе аэропорта.
В частности, внутрь аэропорта пускают только пассажиров.
"На каждом входе стоят сотрудники , которые проверяют билеты. Приезжать в аэропорт можно только, если авиакомпания подтвердила вылет", - сказал собеседник агентства.
При этом, он порекомендовал приезжать в аэропорт за 30-50 минут до окончания регистрации.
По его словам, в аэропорту работает меньше сотрудников, чем обычно.
"Персонал подтягивают по мере подтверждения рейсов. Все находится наготове", - отметил он.