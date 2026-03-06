Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:34 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/aeroport-2078990060.html
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах - РИА Новости, 06.03.2026
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах
Сотрудник аэропорта Дубая рассказал РИА Новости об обстановке в терминалах на фоне текущей ситуации в регионе. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:34:00+03:00
2026-03-06T13:34:00+03:00
в мире
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_0:119:3216:1928_1920x0_80_0_0_71b43da667af102f7bc9d231df6c71f5.jpg
https://ria.ru/20260305/turistka-2078848431.html
https://ria.ru/20260305/dubaj-2078857569.html
дубай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/04/2078577179_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_2dd8cea5d79fffbe88aa14fdd4e9ed55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дубай, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Дубай, Военная операция США и Израиля против Ирана
Сотрудник аэропорта в Дубае рассказал об обстановке в терминалах

РИА Новости: обстановка в терминалах аэропорта в Дубае спокойная

© REUTERS / Raghed WakedСамолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Raghed Waked
Самолеты в Терминале 3 международного аэропорта Дубая, ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 6 мар - РИА Новости. Сотрудник аэропорта Дубая рассказал РИА Новости об обстановке в терминалах на фоне текущей ситуации в регионе.
По его словам, обстановка спокойная, регистрация проходит в обычном режиме, однако есть некоторые изменения в работе аэропорта.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
5 марта, 19:38
В частности, внутрь аэропорта пускают только пассажиров.
"На каждом входе стоят сотрудники , которые проверяют билеты. Приезжать в аэропорт можно только, если авиакомпания подтвердила вылет", - сказал собеседник агентства.
При этом, он порекомендовал приезжать в аэропорт за 30-50 минут до окончания регистрации.
По его словам, в аэропорту работает меньше сотрудников, чем обычно.
"Персонал подтягивают по мере подтверждения рейсов. Все находится наготове", - отметил он.
Аэропорт Дубая - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала о воздушной тревоге в международном аэропорту Дубая
5 марта, 20:37
 
В миреДубайВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала