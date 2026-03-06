https://ria.ru/20260306/aeroport-2078909204.html
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
В аэропорту Геленджика ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика, сообщает Росавиация. РИА Новости, 06.03.2026
