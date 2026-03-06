Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
16:54 06.03.2026 (обновлено: 17:00 06.03.2026)
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
Авиакомпания "Аэрофлот" 11 марта завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" 11 марта завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам, сообщил перевозчик.
"Одиннадцатого марта "Аэрофлот" завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров авиакомпании по ранее приобретенным билетам", - говорится в сообщении.
Вид на Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Туристка рассказала про обстановку в аэропорту Абу-Даби на вывозном рейсе
5 марта, 19:38
 
