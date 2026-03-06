https://ria.ru/20260306/aeroflot-2079071769.html
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта - РИА Новости, 06.03.2026
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
Авиакомпания "Аэрофлот" 11 марта завершит выполнение рейсов из ОАЭ для перевозки пассажиров по ранее приобретенным билетам, сообщил перевозчик. РИА Новости, 06.03.2026
"Аэрофлот" завершит выполнение вывозных рейсов из ОАЭ 11 марта
