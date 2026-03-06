Рейтинг@Mail.ru
В Калининградской области адвоката обвинили в госизмене
17:37 06.03.2026
В Калининградской области адвоката обвинили в госизмене
Адвокату в Калининградской области предъявлено обвинение в государственной измене за передачу данных о сотрудниках силового блока региона, которые выявляют лиц, РИА Новости, 06.03.2026
происшествия
россия
калининградская область
следственный комитет россии (ск рф)
калининград
россия
калининградская область
калининград
2026
Новости
происшествия, россия, калининградская область, следственный комитет россии (ск рф), калининград
Происшествия, Россия, Калининградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Калининград
КАЛИНИНГРАД, 6 мар – РИА Новости. Адвокату в Калининградской области предъявлено обвинение в государственной измене за передачу данных о сотрудниках силового блока региона, которые выявляют лиц, сотрудничающих с недружественными странами, сообщила пресс-служба регионального СУСК РФ.
"По данным следствия, в 2024 году адвокат должна была собирать и предоставлять данные о сотрудниках силового блока региона, выявляющих и расследующих уголовные дела в отношении лиц, сотрудничающих с недружественным государством. Кроме того, женщина передавала сведения по уголовным делам, ставшие ей известными в силу адвокатской деятельности, спецслужбам недружественного государства, то есть оказывала помощь, направленную против безопасности РФ", - говорится в Telegram-канале СУСК.
Ранее фигурантке предъявлялось обвинение по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством в целях оказания содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), однако теперь ее действия переквалифицированы на более тяжкий состав преступления.
"Следственными органами СК РФ по Калининградской области 65-летней адвокату адвокатской палаты Калининградской области предъявлено новое обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена, то есть совершенные гражданином РФ шпионаж, оказание иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ)", - добавляет ведомство.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет УФСБ России по Калининградской области.
ПроисшествияРоссияКалининградская областьСледственный комитет России (СК РФ)Калининград
 
 
