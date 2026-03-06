https://ria.ru/20260306/abinsk-2078925660.html
На Кубани обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома
На Кубани обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома - РИА Новости, 06.03.2026
На Кубани обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома
Обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Абинске в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:31:00+03:00
2026-03-06T09:31:00+03:00
2026-03-06T09:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
абинск
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg
https://ria.ru/20251229/bpla-2065250952.html
абинск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4a1dabccef15d6cc08168699c8b957b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, абинск, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Абинск, Краснодарский край
На Кубани обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома
В Абинске в Краснодарском крае обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома