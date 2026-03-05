Эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера телефона

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. При утрате мобильного номера пользователи рискуют потерять доступ к банковским приложениям, электронной почте, мессенджерам и государственным сервисам, а также столкнуться с угрозой перехвата аккаунтов злоумышленниками, поэтому необходимо заранее принять меры защиты, сообщил эксперт компании F6 Сергей Золотухин.

"Номер телефона стал для нас хранителем цифровой идентичности и главным ключом от всех цифровых услуг. Многие приложения дополнительно отправляют смс для подтверждения входа. Если для этого используются мессенджеры и специальные приложения, то они тоже привязаны к телефону. И даже если в качестве резервного канала связи применяется электронная почта, то и она тоже связана с номером", - сказал Золотухин в беседе с "Лентой.ру"

По словам эксперта, утрата мобильного номера может привести не только к потере доступа к различным сервисам, но и к риску использования аккаунтов злоумышленниками. В связи с этим он рекомендовал как минимум раз в год проводить ревизию всех сервисов, связанных с номером телефона.

Золотухин советует составить полный список цифровых платформ и разделить их по степени важности: к критичным отнести госсервисы, банковские приложения, электронную почту и мессенджеры, к важным - регулярно используемые сервисы, остальные - в отдельную категорию. Также он призвал проверить резервные способы восстановления доступа и настроить уведомления о входах с новых устройств.

"Отдельно выпишите адреса электронной почты, которые связаны с вашим мобильным номером. Проверьте, какие резервные способы оповещения используются в этих почтовых ящиках. Настройте уведомления о входах в аккаунт почты с новых устройств: это позволит оперативно принять меры для защиты аккаунта", - отметил эксперт.