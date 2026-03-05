Рейтинг@Mail.ru
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
13:06 05.03.2026
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России
Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента. РИА Новости, 05.03.2026
Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России

Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов . Архивное фото
МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России овощные консервы, корнишоны, сушеные овощи и чипсы.
