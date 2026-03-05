Владелец консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в России

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Владелец популярных в России консервов "Дядя Ваня" зарегистрировал новый товарный знак в стране, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.

Согласно документам, заявка на регистрацию товарного знака "Королевский хруст" поступила в мае 2025 года, в качестве заявителя указана кипрская компания "Татлерс Лимитед". В феврале текущего года ведомство приняло положительное решение о регистрации.