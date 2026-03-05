МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.

К концу этого года его опробуют в нескольких регионах. Должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на "Госуслугах" и ГИС ЖКХ.