В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде - РИА Новости, 05.03.2026
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:27:00+03:00
2026-03-05T03:27:00+03:00
2026-03-05T11:25:00+03:00
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
К концу этого года его опробуют в нескольких регионах. Должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на "Госуслугах" и ГИС ЖКХ.
В полном объеме сервис должен заработать в четвертом квартале 2027-го. Его внедрением займутся Минстрой и Минцифры.