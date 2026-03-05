Рейтинг@Mail.ru
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде - РИА Новости, 05.03.2026
03:27 05.03.2026 (обновлено: 11:25 05.03.2026)
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде - РИА Новости, 05.03.2026
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 05.03.2026
РИА Новости
2026
В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде

В России в 2027 году появится механизм онлайн-взыскания долгов за коммуналку

© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России введут механизм взыскания долгов за ЖКХ в электронном виде, следует из документов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости.
К концу этого года его опробуют в нескольких регионах. Должники будут получать уведомления о судебном приказе по взысканию на "Госуслугах" и ГИС ЖКХ.
В полном объеме сервис должен заработать в четвертом квартале 2027-го. Его внедрением займутся Минстрой и Минцифры.
