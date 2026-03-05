https://ria.ru/20260305/zhenschiny-2078631158.html
Женщинам стало легче строить карьеру в России, показал опрос
Более четверти россиян (27%) считают, что за 30 лет женщинам стало легче строить карьеру при сохранении текущих препятствий, следует из результатов исследования РИА Новости, 05.03.2026
россия
2026
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Более четверти россиян (27%) считают, что за 30 лет женщинам стало легче строить карьеру при сохранении текущих препятствий, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"(Согласно исследованию - ред.), 27% отмечают положительные изменения за последние 30 лет при сохранении текущих препятствий", - говорится в результатах исследования.
При этом 24% опрошенных отметили, что женщинам труднее продвигаться по карьерной лестнице в сравнении с мужчинами. Еще 14% считают, что сегодня барьеров нет, а 35% убеждены, что преград для профессионального успеха женщин не существовало никогда.
Основными причинами карьерных трудностей участники исследования называют перерывы в работе из-за декрета (62%) и стереотип о женщине как хранительнице домашнего очага (45%).
Ограниченную мобильность и социальные ожидания раннего брака и деторождения указали по 37% опрошенных, негативное отношение к женщинам-руководителям - 32%, завышенные требования руководства - 26%, дефицит поддержки со стороны семьи и окружения - 24%.
