Россиянки назвали самый желанный подарок на 8 марта

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Самым желанным подарком на 8 марта российские женщины называют деньги, рассказали РИА Новости в агентстве маркетинговых исследований ORO.

"Большинство женщин на 8 марта предпочитают традиционные подарки. Согласно исследованию, 60% выбирают деньги, 57% - цветы, 51% - косметику и парфюмерию", - рассказали аналитики.

Интересно, что с возрастом приоритеты немного смещаются. Девушки младшего возраста чаще всего называют самым желанным подарком цветы, тогда как женщины старше чаще отдают предпочтение деньгам.

"Около 78% россиянок считают практичность главным критерием при выборе подарка. Среди состоящих в браке этот показатель выше. На втором месте - персонализация. 70% отмечают, что им важно индивидуальное внимание и учет личных предпочтений", - добавили там.