В ЦБ оценили ситуацию с жалобами на спам-звонки банков - РИА Новости, 05.03.2026
15:40 05.03.2026
В ЦБ оценили ситуацию с жалобами на спам-звонки банков
В ЦБ оценили ситуацию с жалобами на спам-звонки банков
михаил мамута
центральный банк рф (цб рф)
федеральная налоговая служба (фнс россии)
2026
михаил мамута, центральный банк рф (цб рф), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Михаил Мамута, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ЦБ оценили ситуацию с жалобами на спам-звонки банков

Мамута: ЦБ не фиксирует роста числа жалоб на спам-звонки со стороны банков

Здание Центрального Банка РФ
Здание Центрального Банка РФ. Архивное фото
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Банк России не фиксирует роста количества жалоб на спам-звонки со стороны банков, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"У нас нет какого-то заметного количества жалоб сейчас на спам-звонки. Эта проблема была актуальна, пожалуй, пару лет назад, мы вместе с ФНС ей занимались. На сегодня как минимум системного эффекта негативного здесь мы не видим", - сказал он в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с Банком России.
Он добавил, что "заблокировать канал с банком, это значит отключить себя от понимания того, что происходит" - так как, по его словам, банк может звонить с целью уведомить клиента о просрочке, окончании депозита или блокировке.
Михаил МамутаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
