В ЦБ оценили ситуацию с жалобами на спам-звонки банков
Банк России не фиксирует роста количества жалоб на спам-звонки со стороны банков, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и... РИА Новости, 05.03.2026
В ЦБ оценили ситуацию с жалобами на спам-звонки банков
АНОСИНО (Московская обл.), 5 мар - РИА Новости. Банк России не фиксирует роста количества жалоб на спам-звонки со стороны банков, рассказал РИА Новости руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
"У нас нет какого-то заметного количества жалоб сейчас на спам-звонки. Эта проблема была актуальна, пожалуй, пару лет назад, мы вместе с ФНС
ей занимались. На сегодня как минимум системного эффекта негативного здесь мы не видим", - сказал он в кулуарах ежегодной встречи кредитных организаций с Банком России.
Он добавил, что "заблокировать канал с банком, это значит отключить себя от понимания того, что происходит" - так как, по его словам, банк может звонить с целью уведомить клиента о просрочке, окончании депозита или блокировке.