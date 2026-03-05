Рейтинг@Mail.ru
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста - РИА Новости, 05.03.2026
20:29 05.03.2026
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал выпад Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 05.03.2026
венгрия, украина, киев, виктор орбан, владимир зеленский, вооруженные силы украины, чей боуз, в мире, евросоюз, нато, мирный план сша по украине
Венгрия, Украина, Киев, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Чей Боуз, В мире, Евросоюз, НАТО, Мирный план США по Украине
© REUTERS / Liesa JohannssenВладимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© REUTERS / Liesa Johannssen
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал выпад Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом он написал в соцсети X.
Зеленский ранее пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру.
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе
Вчера, 18:55
"Евросоюз не может контролировать мерзкого монстра, которого он создал", — написал Боуз.
Журналист также назвал Зеленского диктатором и отметил, что он позволяет себе открыто угрожать избранному премьер-министру страны, которая является членом ЕС и НАТО, при том, что Украина не входит ни в один из этих альянсов.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Вчера, 17:05
 
ВенгрияУкраинаКиевВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныЧей БоузВ миреЕвросоюзНАТОМирный план США по Украине
 
 
