"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста - РИА Новости, 05.03.2026
"Мерзкий монстр". Выпад Зеленского в адрес Орбана разозлил журналиста
Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал выпад Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом он написал в соцсети X. РИА Новости, 05.03.2026
Боуз раскритиковал выпад Зеленского в адрес Орбана