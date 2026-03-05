Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что не хочет чинить "Дружбу" из-за Орбана
19:13 05.03.2026
Зеленский заявил, что не хочет чинить "Дружбу" из-за Орбана
в мире
венгрия
украина
киев
владимир зеленский
виктор орбан
петер сийярто
евросоюз
венгрия
украина
киев
в мире, венгрия, украина, киев, владимир зеленский, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Мирный план США по Украине
© AP Photo / Michael ProbstВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Michael Probst
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что не хочет восстанавливать работоспособность нефтепровода "Дружба", потому что возобновление поставок нефти поможет победить на выборах премьеру Венгрии Виктору Орбану.
Ранее в четверг он ответил отказом на требование Венгрии допустить комиссию для инспекции состояния нефтепровода "Дружба", снабжающего ряд стран ЕС. Киев остановил поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" транзитом через Украину в Словакию и Венгрию 27 января. Власти Словакии считают, что нефтепровод функционирует, а остановка поставок нефти является политическим решением украинской стороны, цель которого - шантаж ради приближения Украины к членству в Евросоюзе.
"Я бы его (трубопровод "Дружба" -ред.) не восстанавливал... потому что это российская нефть... (Украина находится в состоянии конфликта с РФ -ред.) а мы эту нефть должны дать Орбану, потому что он, бедненький, без этой российской нефти не может выиграть выборы?" - заявил Зеленский в ходе выступления перед украинской прессой.
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по "Дружбе", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
В миреВенгрияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
