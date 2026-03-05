Рейтинг@Mail.ru
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 05.03.2026 (обновлено: 22:54 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078840747.html
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 05.03.2026
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал остановить любую помощь Украине после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:55:00+03:00
2026-03-05T22:54:00+03:00
в мире
украина
венгрия
франция
виктор орбан
владимир зеленский
патриот
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_56:45:2982:1691_1920x0_80_0_0_5a6462db99d1091b44dd317662b0aefe.jpg
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078810169.html
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078797074.html
украина
венгрия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_fe0769c9e52da8cd3d38cc7e00d56b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, франция, виктор орбан, владимир зеленский, патриот, мирный план сша по украине, вооруженные силы украины, флориан филиппо, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Франция, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Патриот, Мирный план США по Украине, Вооруженные силы Украины, Флориан Филиппо, Евросоюз
Новая выходка Зеленского в адрес Орбана вызвала ярость на Западе

Филиппо призвал остановить любую помощь Киеву после угроз в адрес Орбана

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал остановить любую помощь Украине после угроз Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, об этом он написал в соцсети X.
Зеленский ранее пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС, предположительно, обращаясь к венгерскому премьеру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Вчера, 17:05
"Стоп! Ни одного евро, никакого оружия, ни одного французского солдата для этого бандита и этой страны!" — заявил в ответ на это Филиппо.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Новая выходка Зеленского разозлила журналиста
Вчера, 16:31
 
В миреУкраинаВенгрияФранцияВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийПатриотМирный план США по УкраинеВооруженные силы УкраиныФлориан ФилиппоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала