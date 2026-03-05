Зеленский позавидовал количеству ракет на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.