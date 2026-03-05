Рейтинг@Mail.ru
18:05 05.03.2026
Зеленский позавидовал количеству ракет на Ближнем Востоке
Зеленский позавидовал количеству ракет на Ближнем Востоке
Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта... РИА Новости, 05.03.2026
в мире, ближний восток, сша, иран, владимир зеленский, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, США, Иран, Владимир Зеленский, Военная операция США и Израиля против Ирана
Зеленский позавидовал количеству ракет на Ближнем Востоке

Зеленский: в сутки на Ближнем Востоке выпустили больше ракет, чем Украина за СВО

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что в ходе эскалации на Ближнем Востоке из-за операции США и Израиля против Ирана в первые сутки конфликта использовано 800 ракет Patriot, тогда как Украина, по его словам, не имела такого количества ракет с 2022 года.
Зеленский 3 марта уже выпрашивал ракеты Patriot у стран Ближнего Востока, предлагая взамен некие перехватчики дронов.
"Первые сутки для стран Ближнего Востока были шоковыми. Между нами, они использовали 800 плюс ракет PAC-3. Украина не имела такого количества ракет за все время (с 2022 года - ред.)", - сказал Зеленский по итогам заседания правительства, которое транслировалось украинским телеканалом "Общественное".
Зеленский также отметил, что провел консультации с украинским военным руководством и определил, сколько Киеву необходимо производить дронов для возможной передачи странам Ближнего Востока. Конкретное количество он не назвал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Зеленский допустил перенос переговоров по Украине из-за Ближнего Востока
