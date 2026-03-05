https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078810169.html
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС - РИА Новости, 05.03.2026
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами обратился с угрозой, предположительно, в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T17:05:00+03:00
2026-03-05T17:05:00+03:00
2026-03-05T17:40:00+03:00
в мире
венгрия
будапешт
украина
владимир зеленский
виктор орбан
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_faae8736aa95677918ea8e549cfe39ae.jpg
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078797074.html
https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078639223.html
венгрия
будапешт
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134514_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_13ce22a97f19915a2daf31ea4c31a9f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, будапешт, украина, владимир зеленский, виктор орбан, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Будапешт, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Евросоюз, Мирный план США по Украине
Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС
Зеленский пригрозил передать адрес Орбана ВСУ
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский во время общения с украинскими журналистами обратился с угрозой, предположительно, в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«
"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов (евро. — Прим. ред.) или первый транш из 90 миллиардов. И у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, парням нашим, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — сказал он.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по нефтепроводу "Дружба". В свою очередь, Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление ей кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России.
По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Нефтепровод "Дружба" берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.