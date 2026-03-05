Зеленский пригрозил передать ВСУ адрес человека, блокирующего кредит от ЕС

«

"Надеемся, что один человек в Евросоюзе не будет блокировать 90 миллиардов (евро. — Прим. ред.) или первый транш из 90 миллиардов. И у украинских воинов будет оружие, иначе дадим адрес этого человека нашим вооруженным силам, парням нашим, пусть они ему звонят и общаются с ним на своем языке", — сказал он.