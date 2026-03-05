В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту

РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Рязанский священник Дмитрий Фетисов предупредил прихожан о похожем на Владимира Зеленского мужчине, который может зазывать их в секту.

"Друзья, будьте осторожны! По храмам <...> ходит угрюмый человек, очень похожий внешне на Зеленского , и настойчиво пристает <...> с предложением посетить "православный киноклуб", который он организовал на съемной квартире", — написал он на странице в социальной сети " ВКонтакте ".

Кроме того, представляется вербовщик Владимиром. По мнению священника, он может пытаться создать псевдоправославную секту.

Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии Арсений Вилков, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что жалоб на этого человека пока не поступало.

"Действительно, сегодня существует достаточно большое количество различных сект, которые в том числе облекаются в одежду православных", — отметил Вилков.