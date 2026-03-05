https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078704170.html
В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту
В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту - РИА Новости, 05.03.2026
В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту
Рязанский священник Дмитрий Фетисов предупредил прихожан о похожем на Владимира Зеленского мужчине, который может зазывать их в секту.
В Рязани предупредили о похожем на Зеленского мужчине, зазывающем в секту
РЯЗАНЬ, 5 мар — РИА Новости. Рязанский священник Дмитрий Фетисов предупредил прихожан о похожем на Владимира Зеленского мужчине, который может зазывать их в секту.
"Друзья, будьте осторожны! По храмам <...> ходит угрюмый человек, очень похожий внешне на Зеленского
, и настойчиво пристает <...> с предложением посетить "православный киноклуб", который он организовал на съемной квартире", — написал он на странице в социальной сети "ВКонтакте
".
Кроме того, представляется вербовщик Владимиром. По мнению священника, он может пытаться создать псевдоправославную секту.
Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии Арсений Вилков, в свою очередь, рассказал РИА Новости, что жалоб на этого человека пока не поступало.
"Действительно, сегодня существует достаточно большое количество различных сект, которые в том числе облекаются в одежду православных", — отметил Вилков.
По его словам, когда кто-то под прикрытием веры учит иному, есть опасность того, что он может увести людей в раскол.