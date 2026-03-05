https://ria.ru/20260305/zelenskiy-2078639223.html
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому - РИА Новости, 05.03.2026
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", слова политика цитирует издание Dennik. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T06:17:00+03:00
2026-03-05T06:17:00+03:00
2026-03-05T08:00:00+03:00
в мире
словакия
роберт фицо
украина
киев
владимир зеленский
евросоюз
нефтепровод "дружба"
словакия
украина
киев
2026
Новости
ru-RU
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077134170_162:0:2843:2011_1920x0_80_0_0_60a067babf630f2216c01a93b48bae59.jpg
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому
Фицо заявил, что не верит словам Зеленского о повреждении "Дружбы"