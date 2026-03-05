Рейтинг@Mail.ru
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому - РИА Новости, 05.03.2026
06:17 05.03.2026 (обновлено: 08:00 05.03.2026)
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", слова политика цитирует издание Dennik. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, словакия, роберт фицо, украина, киев, владимир зеленский, евросоюз, нефтепровод "дружба"
Фицо заявил, что полностью не верит Зеленскому

Фицо заявил, что не верит словам Зеленского о повреждении "Дружбы"

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не верит заявлениям Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода "Дружба", слова политика цитирует издание Dennik.
"Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами", — отметил премьер.
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
4 марта, 08:00
Фицо также напомнил журналистам, что украинские власти не позволили словацкому и европейскому послам оценить техническое состояние нефтепровода "Дружба" и заблокировали предложение о создании инспекционной комиссии.
При этом он предупредил, что Киев, препятствуя поставкам, теряет поддержку Братиславы.
Украина прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января.
Переговоры раскололи банду Зеленского на два лагеря. Один поумнее
19 февраля, 08:00
 
