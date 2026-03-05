МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, Бывший президент США Джо Байден поступил очень неразумно, передав Киеву лучшее американское оружие, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во время брифинга в Белом доме.

Так она ответила на вопрос журналиста о том, обладают ли Соединенные Штаты достаточным запасом оружия для защиты американских баз на Ближнем Востоке на фоне обострения ситуации вокруг Ирана.

"К сожалению, в течение четырех лет в Белом доме у нас был очень глупый и некомпетентный лидер, который бесплатно отдал большую часть нашего лучшего оружия другой, находящейся очень далеко стране под названием Украина. <…> Это было неразумным решением", — сказала Левитт.

Украина в 2026 году получит от США наименьший совокупный объем военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на многомиллиардные потоки помощи, свидетельствуют документы американского правительства, с которыми ранее ознакомилось РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Вашингтон больше не тратит деньги своих налогоплательщиков на Украину , а продает оружие по полной цене партнерам по НАТО для дальнейшей передачи ВСУ