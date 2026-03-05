Рейтинг@Mail.ru
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей
02:39 05.03.2026 (обновлено: 09:01 05.03.2026)
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей - РИА Новости, 05.03.2026
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей
Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики. РИА Новости, 05.03.2026
2026
общество, россия, работа, зарплата
Общество, Россия, Работа, Зарплата
В России появились две отрасли со средней зарплатой больше 400 тысяч рублей

РИА Новости: зарплата в финансах и сфере нефти и газа превысила 400 тыс руб

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Средняя зарплата в финансах и сфере добычи нефти и газа по итогам декабря превысила 400 тысяч рублей, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, специалисты в сфере добычи нефти и природного газа в последний месяц года получали в среднем 411 тысяч рублей, а финансисты и страховщики — 458 тысяч рублей.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Названа сумма, от которой имеет смысл начинать копить деньги
25 февраля, 02:10
Более 300 тысяч рублей в декабре платили специалистам, работающим в сфере воздушного и космического транспорта (348 тысяч рублей) и международных организаций (334 тысячи).
Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и со сверхвысокими зарплатами. Россияне в среднем по стране в декабре получали почти 140 тысяч рублей, при этом еще годом ранее эти доходы составляли 129 тысяч.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Россиянам объяснили, могут ли урезать зарплату из-за праздников
13 января, 03:18
 
ОбществоРоссияРаботаЗарплата
 
 
