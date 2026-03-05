Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал запретные действия в случае заморозки перевода денег - РИА Новости, 05.03.2026
03:10 05.03.2026
Аналитик назвал запретные действия в случае заморозки перевода денег
Аналитик назвал запретные действия в случае заморозки перевода денег - РИА Новости, 05.03.2026
Аналитик назвал запретные действия в случае заморозки перевода денег
Случаи блокировки банками денежных переводов в последнее время участились. Чего нельзя делать, если ваш перевод заблокировали, и какой алгоритм действий верный, РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T03:10:00+03:00
2026-03-05T03:10:00+03:00
алексей лоссан
общество
мошенничество
банки
банковские карты
россия
россия
Аналитик назвал запретные действия в случае заморозки перевода денег

Аналитик Лоссан: при заморозке перевода нельзя повторять попытки его сделать

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Случаи блокировки банками денежных переводов в последнее время участились. Чего нельзя делать, если ваш перевод заблокировали, и какой алгоритм действий верный, агентству “Прайм” рассказал аналитик финансового маркетплейса Сравни Алексей Лоссан.
Из-за усиления борьбы с мошенничеством и прочими противоправными действиями могут заблокировать даже перевод самому себе. Клиенты нередко пытаются в таких случаях повторить перевод или быстро скинуть деньги на карту другого банка. Делать так ни в коем случае нельзя, предупредил аналитик.
“Такие действия алгоритмы банка воспринимают как дополнительный признак подозрительной активности, что может привести к более длительной блокировке и осложнить дальнейшее разбирательство”, — пояснил он.
Лучше сразу же связаться с банком через мобильное приложение, горячую линию или лично посетить отделение. Там следует подробно объяснить цель перевода и при необходимости предоставить документы, подтверждающие происхождение средств. В этом случае проверка завершится максимально быстро, заключил Лоссан.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
