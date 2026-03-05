https://ria.ru/20260305/zapad-2078683135.html
Запад хотел развала России руками украинского режима, заявил Лавров
Западные страны ведут против Москвы прямую войну, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:25:00+03:00
2026-03-05T11:25:00+03:00
2026-03-05T14:36:00+03:00
россия
украина
Запад хотел развала России руками украинского режима, заявил Лавров
Лавров: Запад ведет против России прямую войну