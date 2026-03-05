Рейтинг@Mail.ru
Запад хотел развала России руками украинского режима, заявил Лавров - РИА Новости, 05.03.2026
11:25 05.03.2026 (обновлено: 14:36 05.03.2026)
Запад хотел развала России руками украинского режима, заявил Лавров
Запад хотел развала России руками украинского режима, заявил Лавров
Западные страны ведут против Москвы прямую войну, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 05.03.2026
Запад хотел развала России руками украинского режима, заявил Лавров

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Западные страны ведут против Москвы прямую войну, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Министр подчеркнул, что они целенаправленно делали из Украины анти-Россию.
"И (Украина. — Прим. ред.) стала острием гибридной войны Запада, но в последнее время уже не только гибридной, а прямой, горячей войны Запада против России", — рассказал он на посольском круглом столе об украинском урегулировании.
Лавров добавил, что западные страны рассчитывали нанести Москве стратегическое поражение. По его мнению, они не скрывают желания развалить Россию.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
