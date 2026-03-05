Рейтинг@Mail.ru
Захарова рассказала об организации вывоза россиян с Ближнего Востока - РИА Новости, 05.03.2026
11:59 05.03.2026 (обновлено: 12:11 05.03.2026)
Захарова рассказала об организации вывоза россиян с Ближнего Востока
Захарова рассказала об организации вывоза россиян с Ближнего Востока
Захарова рассказала об организации вывоза россиян с Ближнего Востока

Захарова: МИД контактирует с ведомствами по вывозу россиян с Ближнего Востока

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. МИД России и дипведомства находятся в контакте со всеми российскими ведомствами по организации возвращения россиян из зоны конфликта в ближневосточном регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Министерство иностранных дел, наши посольства, наши генеральные консульства находятся во взаимодействии с нашими ведомствами, в первую очередь, это МЧС, Минтранс, Росавиация и в целом наше правительство, которые занимаются оказанием содействия российским гражданам по возвращению домой", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку
Ближний ВостокМария ЗахароваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против ИранаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
