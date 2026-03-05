https://ria.ru/20260305/zakharova-2078696875.html
Захарова рассказала об организации вывоза россиян с Ближнего Востока
МИД России и дипведомства находятся в контакте со всеми российскими ведомствами по организации возвращения россиян из зоны конфликта в ближневосточном регионе,... РИА Новости, 05.03.2026
