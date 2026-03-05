Рейтинг@Mail.ru
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку
11:54 05.03.2026 (обновлено: 12:09 05.03.2026)
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку
Ближний Восток, Мария Захарова, Россия, Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку

Захарова: МИД в ближайшее время опубликует новое заявление по Ближнему Востоку

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Новое заявление МИД России о кризисе на Ближнем Востоке, по ситуации вокруг Ирана, будет опубликовано в ближайшее время, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.
"В ближайшие, думаю, минуты появится еще одно, четвертое по счету, заявление министерства иностранных дел как раз с оценкой ситуации", - сказала Захарова в эфире Первого канала.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Лавров оценил шанс выхода на договоренности по кризису на Ближнем Востоке
Ближний ВостокМария ЗахароваРоссияИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
