Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку - РИА Новости, 05.03.2026
Захарова анонсировала публикацию нового заявления МИД по Ближнему Востоку
Новое заявление МИД России о кризисе на Ближнем Востоке, по ситуации вокруг Ирана, будет опубликовано в ближайшее время, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T11:54:00+03:00
2026-03-05T11:54:00+03:00
2026-03-05T12:09:00+03:00
ближний восток
мария захарова
россия
иран
военная операция сша и израиля против ирана
Новости
ru-RU
