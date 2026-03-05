Рейтинг@Mail.ru
В Абу-Даби прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2026
19:01 05.03.2026 (обновлено: 19:05 05.03.2026)
В Абу-Даби прогремели взрывы
В Абу-Даби прогремели взрывы - РИА Новости, 05.03.2026
В Абу-Даби прогремели взрывы
Взрывы снова слышны в Абу-Даби в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
2026
Новости
В Абу-Даби прогремели взрывы

Reuters: в Абу-Даби повторно прогремели взрывы

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Взрывы снова слышны в Абу-Даби в четверг, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.
Ранее в четверг агентство сообщало о взрывах в Абу-Даби рядом с международным аэропортом.
"Несколько взрывов слышны в Абу-Даби", - говорится в материале агентства.
В Тегеране прогремела серия взрывов
