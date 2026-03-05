https://ria.ru/20260305/vzryvy-2078636482.html
В Иерусалиме прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Иерусалиме после запуска иранских ракет, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 05.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
AFP: в Иерусалиме прогремели взрывы после запуска иранских ракет