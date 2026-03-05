https://ria.ru/20260305/vzryv-2078836865.html
В Абу-Даби прогремели взрывы
Взрывы слышны в столице ОАЭ Абу-Даби рядом с международным аэропортом, передаёт агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. РИА Новости, 05.03.2026
