Туристка, застрявшая на лайнере в Катаре, рассказала о взрывах

Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала, что в...
2026-03-05T13:41:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала, что в четверг они продолжают слышать взрывы над собой и весь день находятся на спасательной палубе.
"Бомбят нас. Снова бомбежки. Все происходит над нашими головами. Мы находимся на спасательной палубе, на открытых нельзя", - рассказала туристка РИА Новости.
Также администрация лайнера по громкой связи предупреждает находящихся на борту о том, что в целях безопасности туристам необходимо избегать открытых палуб и зон бассейнов до дополнительного уведомления.
Лесникова пояснила, что 5 марта ожидается визит консула на лайнер, но пока его не было, питание и вода туристам предоставлено.
Ранее туристка сообщала РИА Новости, что их тур начался 23 февраля из порта Дубай
и должен был закончиться 2 марта в этом же порту, но 28 февраля в порту Доха
их застали военные события, и вернуться они не смогли. На лайнере порядка 200 российских туристов, 7 марта они должны покинуть лайнер. Туристы направили обращение в посольство РФ
в Катаре
, в ответном письме указано, что посольство включило туристов в свой список для учета граждан РФ, ожидающих рейсы в Россию.