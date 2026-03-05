Туристка, застрявшая на лайнере в Катаре, рассказала о взрывах

ЧЕЛЯБИНСК, 5 мар - РИА Новости. Туристка из Челябинска Надежда Лесникова, застрявшая с 10-летним сыном на круизном лайнере Celestyal Journey в столице Катара с 28 февраля, рассказала, что в четверг они продолжают слышать взрывы над собой и весь день находятся на спасательной палубе.

"Бомбят нас. Снова бомбежки. Все происходит над нашими головами. Мы находимся на спасательной палубе, на открытых нельзя", - рассказала туристка РИА Новости.

Также администрация лайнера по громкой связи предупреждает находящихся на борту о том, что в целях безопасности туристам необходимо избегать открытых палуб и зон бассейнов до дополнительного уведомления.

Лесникова пояснила, что 5 марта ожидается визит консула на лайнер, но пока его не было, питание и вода туристам предоставлено.