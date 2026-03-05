https://ria.ru/20260305/vtb-2078705402.html
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья - РИА Новости, 05.03.2026
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья
ВТБ нарастил кредитный портфель проектов в сфере жилищного строительства на 14,3% в сегменте СМБ по итогам 2025 года – до 1,6 триллиона рублей; в портфеле – 662 РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:29:00+03:00
2026-03-05T12:29:00+03:00
2026-03-05T15:14:00+03:00
втб (банк)
кредит
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_b3124e95b66feca8013a7a38d119f856.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_579cc5eccdc1fb7c4037bb34bfdb3138.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб (банк), кредит, жилье
ВТБ (банк), Кредит, Жилье
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья
ВТБ нарастил кредитный портфель в сфере жилищного строительства на 14,3%
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВТБ нарастил кредитный портфель проектов в сфере жилищного строительства на 14,3% в сегменте СМБ по итогам 2025 года – до 1,6 триллиона рублей; в портфеле – 662 строящихся объекта общей площадью 11,7 миллиона "квадратов" в 73 российских регионах, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря поддержке банка улучшить свои жилищные условия смогут свыше 240 тысяч российских семей.
По итогам прошедшего года изменилась география контрактов: на первые позиции, наряду с традиционным лидером – Санкт-Петербургом, вышли Краснодар и Крым, что свидетельствует о некотором перераспределении инвестиционных и строительных потоков в пользу наиболее климатически благоприятных регионов России. Активный рост демонстрируют Новосибирск (с 9-го на 5-е) и Ульяновск, поднявшийся в первую десятку с 23-й позиции. Также в топ-10 вошла Новороссия (с 37-го места на 8-е).
"Мы финансируем не просто стройку, а востребованные проекты с понятной экономикой — там, где современное жилье и продуманная инфраструктура создают реальную ценность для людей и бизнеса. В 2025 году мы предоставили 413 миллиардов рублей застройщикам, которые возводят более 230 объектов в 47 субъектах Федерации, осознанно поддержав работу девелоперов в регионах, демонстрирующих высокий потенциал. Наша роль — быть надежным финансовым партнером в этом устойчивом тренде", — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир.