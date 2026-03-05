Рейтинг@Mail.ru
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 05.03.2026 (обновлено: 15:14 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/vtb-2078705402.html
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья - РИА Новости, 05.03.2026
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья
ВТБ нарастил кредитный портфель проектов в сфере жилищного строительства на 14,3% в сегменте СМБ по итогам 2025 года – до 1,6 триллиона рублей; в портфеле – 662 РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T12:29:00+03:00
2026-03-05T15:14:00+03:00
втб (банк)
кредит
жилье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_b3124e95b66feca8013a7a38d119f856.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153381/92/1533819227_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_579cc5eccdc1fb7c4037bb34bfdb3138.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб (банк), кредит, жилье
ВТБ (банк), Кредит, Жилье
ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья

ВТБ нарастил кредитный портфель в сфере жилищного строительства на 14,3%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска группы ВТБ
Вывеска группы ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска группы ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВТБ нарастил кредитный портфель проектов в сфере жилищного строительства на 14,3% в сегменте СМБ по итогам 2025 года – до 1,6 триллиона рублей; в портфеле – 662 строящихся объекта общей площадью 11,7 миллиона "квадратов" в 73 российских регионах, сообщает пресс-служба банка.
Благодаря поддержке банка улучшить свои жилищные условия смогут свыше 240 тысяч российских семей.
По итогам прошедшего года изменилась география контрактов: на первые позиции, наряду с традиционным лидером – Санкт-Петербургом, вышли Краснодар и Крым, что свидетельствует о некотором перераспределении инвестиционных и строительных потоков в пользу наиболее климатически благоприятных регионов России. Активный рост демонстрируют Новосибирск (с 9-го на 5-е) и Ульяновск, поднявшийся в первую десятку с 23-й позиции. Также в топ-10 вошла Новороссия (с 37-го места на 8-е).
"Мы финансируем не просто стройку, а востребованные проекты с понятной экономикой — там, где современное жилье и продуманная инфраструктура создают реальную ценность для людей и бизнеса. В 2025 году мы предоставили 413 миллиардов рублей застройщикам, которые возводят более 230 объектов в 47 субъектах Федерации, осознанно поддержав работу девелоперов в регионах, демонстрирующих высокий потенциал. Наша роль — быть надежным финансовым партнером в этом устойчивом тренде", — отметил руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент ВТБ Алексей Кушнир.
 
ВТБ (банк)КредитЖилье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала