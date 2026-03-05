ВТБ профинансировал строительство 662 объектов жилья

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВТБ нарастил кредитный портфель проектов в сфере жилищного строительства на 14,3% в сегменте СМБ по итогам 2025 года – до 1,6 триллиона рублей; в портфеле – 662 строящихся объекта общей площадью 11,7 миллиона "квадратов" в 73 российских регионах, сообщает пресс-служба банка.

Благодаря поддержке банка улучшить свои жилищные условия смогут свыше 240 тысяч российских семей.

По итогам прошедшего года изменилась география контрактов: на первые позиции, наряду с традиционным лидером – Санкт-Петербургом, вышли Краснодар и Крым, что свидетельствует о некотором перераспределении инвестиционных и строительных потоков в пользу наиболее климатически благоприятных регионов России. Активный рост демонстрируют Новосибирск (с 9-го на 5-е) и Ульяновск, поднявшийся в первую десятку с 23-й позиции. Также в топ-10 вошла Новороссия (с 37-го места на 8-е).