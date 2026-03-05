ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Под атаками ВСУ шесть муниципалитетов. Ранена мирная жительница. В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 17-летняя девушка. Бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу, где ей диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.

По данным главы региона, в Шебекино также от ударов беспилотников повреждены крыша частного дома, остекление в пяти квартирах МКД и 5 машин. Кроме того, в селе Зиборовка при атаке трех дронов повреждены три соцобъекта, помещение на территории сельхозпредприятия, перебиты линия электропередачи и газовая труба. В селе Белянка дрон атаковал коммерческий объект - повреждены остекление и фасад. В селе Вознесеновка вследствие удара беспилотника повреждена машина.

"В Белгородском округе в селе Бочковка от детонации FPV-дрона в одном из домов повреждены окна, фасад, газовая труба и забор. В селе Николаевка беспилотник атаковал автомобиль - повреждён кузов. В селе Солохи от ударов двух дронов выбиты стекла и посечены кузова двух легковых автомобилей. В селе Бессоновка FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - посечены забор и фасад надворной постройки", - добавил Гладков

Губернатор уточнил, что в Краснояружском округе в посёлке Красная Яруга от ударов FPV-дронов повреждены три частных домовладения, окна в трех квартирах многоквартирного дома, гараж и шесть легковых автомобилей, один из которых сгорел. В селе Сергиевка при атаке трех FPV-дронов повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект.

Он также сообщил, что в Волоконовском округе в хуторе Плотовка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника огнём уничтожен легковой автомобиль. В хуторе Шаховка от удара FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В селе Грушевка в результате детонации беспилотника посечена хозпостройка.

Кроме того, в Грайворонском округе в городе Грайворон от атак беспилотников повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль. В селе Смородино при детонации FPV-дрона выбиты окна и посечены забор и кровля частного домовладения. В селе Гора-Подол при ударе беспилотника повреждены кузов и стекла автомобиля, также выбиты окна в частном доме.