ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 05.03.2026
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области - РИА Новости, 05.03.2026
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 05.03.2026
шебекино, белгородская область, грайворон, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Грайворон, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов в Белгородской области, пострадала женщина

Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, ранена мирная жительница, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под атаками ВСУ шесть муниципалитетов. Ранена мирная жительница. В городе Шебекино в результате детонации дрона пострадала 17-летняя девушка. Бригада скорой доставила ее в детскую областную клиническую больницу, где ей диагностировали минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Вся необходимая помощь оказывается", - написал он в Telegram-канале.
По данным главы региона, в Шебекино также от ударов беспилотников повреждены крыша частного дома, остекление в пяти квартирах МКД и 5 машин. Кроме того, в селе Зиборовка при атаке трех дронов повреждены три соцобъекта, помещение на территории сельхозпредприятия, перебиты линия электропередачи и газовая труба. В селе Белянка дрон атаковал коммерческий объект - повреждены остекление и фасад. В селе Вознесеновка вследствие удара беспилотника повреждена машина.
"В Белгородском округе в селе Бочковка от детонации FPV-дрона в одном из домов повреждены окна, фасад, газовая труба и забор. В селе Николаевка беспилотник атаковал автомобиль - повреждён кузов. В селе Солохи от ударов двух дронов выбиты стекла и посечены кузова двух легковых автомобилей. В селе Бессоновка FPV-дрон сдетонировал возле частного дома - посечены забор и фасад надворной постройки", - добавил Гладков.
Губернатор уточнил, что в Краснояружском округе в посёлке Красная Яруга от ударов FPV-дронов повреждены три частных домовладения, окна в трех квартирах многоквартирного дома, гараж и шесть легковых автомобилей, один из которых сгорел. В селе Сергиевка при атаке трех FPV-дронов повреждены остекление частного дома и инфраструктурный объект.
Он также сообщил, что в Волоконовском округе в хуторе Плотовка вследствие сброса взрывного устройства с беспилотника огнём уничтожен легковой автомобиль. В хуторе Шаховка от удара FPV-дрона повреждён грузовой автомобиль. В селе Грушевка в результате детонации беспилотника посечена хозпостройка.
Кроме того, в Грайворонском округе в городе Грайворон от атак беспилотников повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль. В селе Смородино при детонации FPV-дрона выбиты окна и посечены забор и кровля частного домовладения. В селе Гора-Подол при ударе беспилотника повреждены кузов и стекла автомобиля, также выбиты окна в частном доме.
"В Ракитянском округе в посёлке Пролетарский от удара FPV-дрона выбиты окна и посечён забор частного домовладения", - заключил Гладков.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
