https://ria.ru/20260305/vsu-2078829453.html
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 05.03.2026
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ
Жилой дом и автомобиль повреждены в Севском районе Брянской области в ходе атаки ВСУ, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T18:09:00+03:00
2026-03-05T18:09:00+03:00
2026-03-05T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
севский район
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_7cf85f2f0a3fd2a4683b19d7788123e7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
севский район
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_82af26f5ed2fb1d27b1dc427c274fa8a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севский район, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севский район, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ
В Брянской области жилой дом и машина получили повреждения при атаке ВСУ