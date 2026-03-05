Статистика потерь опровергает тезис об успехе ВСУ, заявил Полянский

Дипломат добавил, что здесь не нужно даже ничего комментировать, достаточно взглянуть на статистику.

"Так, в рамках недавней гуманитарной акции Украине с российской стороны были переданы тела одной тысячи погибших украинских военнослужащих, России вернули тела 35 наших воинов. И эту пропорцию вы увидите во всех последних подобных обменах. Это ли не лучшее свидетельство о реальном соотношении потерь сторон?" - заключил дипломат.