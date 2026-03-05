Рейтинг@Mail.ru
Статистика потерь опровергает тезис об успехе ВСУ, заявил Полянский
16:01 05.03.2026 (обновлено: 16:12 05.03.2026)
Статистика потерь опровергает тезис об успехе ВСУ, заявил Полянский
Сторонники Киева продвигают тезис об успехах ВСУ, однако статистика потерь показывает обратное, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский. РИА Новости, 05.03.2026
в мире, киев, россия, вооруженные силы украины, обсе, украина, дмитрий полянский
Постпред РФ при ОБСЕ Полянский: данные о потерях опровергают тезис об успехе ВСУ

© AP Photo / Adam GrayУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© AP Photo / Adam Gray
Украинский флаг. Архивное фото
ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Сторонники Киева продвигают тезис об успехах ВСУ, однако статистика потерь показывает обратное, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Не очень понятно, что нам хотят доказать в этом зале – что у Украины все замечательно на поле боя? Именно подобный тезис пытаются в последнее время продвигать сторонники киевской власти – мол, Киеву не стоит соглашаться с "плохим" - по версии главных спонсоров, подбадривающих украинскую власть, - cheerleaders - миром, поскольку у России в военном плане якобы ничего не получается и мы несем огромные потери", - заявил он в ходе ответного слова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что здесь не нужно даже ничего комментировать, достаточно взглянуть на статистику.
"Так, в рамках недавней гуманитарной акции Украине с российской стороны были переданы тела одной тысячи погибших украинских военнослужащих, России вернули тела 35 наших воинов. И эту пропорцию вы увидите во всех последних подобных обменах. Это ли не лучшее свидетельство о реальном соотношении потерь сторон?" - заключил дипломат.
