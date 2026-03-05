Статистика потерь опровергает тезис об успехе ВСУ, заявил Полянский

ВЕНА, 5 мар - РИА Новости. Сторонники Киева продвигают тезис об успехах ВСУ, однако статистика потерь показывает обратное, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Не очень понятно, что нам хотят доказать в этом зале – что у Украины все замечательно на поле боя? Именно подобный тезис пытаются в последнее время продвигать сторонники киевской власти – мол, Киеву не стоит соглашаться с "плохим" - по версии главных спонсоров, подбадривающих украинскую власть, - cheerleaders - миром, поскольку у России в военном плане якобы ничего не получается и мы несем огромные потери", - заявил он в ходе ответного слова на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Дипломат добавил, что здесь не нужно даже ничего комментировать, достаточно взглянуть на статистику.
"Так, в рамках недавней гуманитарной акции Украине с российской стороны были переданы тела одной тысячи погибших украинских военнослужащих, России вернули тела 35 наших воинов. И эту пропорцию вы увидите во всех последних подобных обменах. Это ли не лучшее свидетельство о реальном соотношении потерь сторон?" - заключил дипломат.