ВСУ 87 раз за сутки атаковали курское приграничье

КУРСК, 5 мар - РИА Новости. ВСУ 87 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, также над регионом было сбито 63 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.