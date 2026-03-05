ВСУ 87 раз за сутки атаковали курское приграничье

КУРСК, 5 мар - РИА Новости. ВСУ 87 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, также над регионом было сбито 63 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 4 марта до 07:00 5 марта сбито 63 вражеских беспилотника различного типа. 87 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атак в селе Калиновке Хомутовского района посечён фасад фермы.
"В селе Илек Беловского района повреждена задняя часть кузова автомобиля. В деревне Гирьи повреждена производственная постройка и кузов автомобиля. В слободе Белой повреждена кровля дома", - добавил губернатор.
По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет.
