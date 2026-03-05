Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 87 раз за сутки атаковали курское приграничье
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 05.03.2026
ВСУ 87 раз за сутки атаковали курское приграничье
ВСУ 87 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, также над регионом было сбито 63 украинских беспилотника различного РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
беловский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
курская область
беловский район
происшествия, курская область, беловский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Беловский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
КУРСК, 5 мар - РИА Новости. ВСУ 87 раз за сутки применили артиллерию по отселённым приграничным районам Курской области, также над регионом было сбито 63 украинских беспилотника различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 09:00 4 марта до 07:00 5 марта сбито 63 вражеских беспилотника различного типа. 87 раз враг применил артиллерию по отселённым районам. 10 раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сбросов взрывных устройств", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате атак в селе Калиновке Хомутовского района посечён фасад фермы.
"В селе Илек Беловского района повреждена задняя часть кузова автомобиля. В деревне Гирьи повреждена производственная постройка и кузов автомобиля. В слободе Белой повреждена кровля дома", - добавил губернатор.
По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет.
В Ростовской области отразили атаку БПЛА
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьБеловский районАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
