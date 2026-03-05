Рейтинг@Mail.ru
На Волчанском направлении нашли тела сожженных боевиков ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:46 05.03.2026
На Волчанском направлении нашли тела сожженных боевиков ВСУ
На Волчанском направлении нашли тела сожженных боевиков ВСУ
Тела бойцов ВСУ, расчлененные и сожженные своими сослуживцами, обнаружены на волчанском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 05.03.2026
специальная военная операция на украине
2026
Новости
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тела бойцов ВСУ, расчлененные и сожженные своими сослуживцами, обнаружены на волчанском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В подвалах бывших жилых домов на волчанском направлении наши штурмовики обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что украинские солдаты пытались сохранить части тел сослуживцев для дальнейшего опознания и признания их погибшими.
