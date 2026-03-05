На Волчанском направлении нашли тела сожженных боевиков ВСУ

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Тела бойцов ВСУ, расчлененные и сожженные своими сослуживцами, обнаружены на волчанском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В подвалах бывших жилых домов на волчанском направлении наши штурмовики обнаружили обугленные останки украинских солдат, тела которых были сожжены сослуживцами. У части тел отрезаны конечности и даже головы", - сказал собеседник агентства.